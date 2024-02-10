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لبنان

نائبٌ يعلق على "ضربة جدرا".. ورسالة إلى "الموفدين"

Lebanon 24
10-02-2024 | 13:30
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كتب النائب بلال عبدالله على منصة "اكس" قائلاً: "امتدت اليد الاسرائيلية الآثمة والقاتلة الى ساحل الشوف اليوم، في اعتداء فاضح وصارخ على السيادة الوطنية وعلى أمن وسلامة اهلنا في جدرا ومحيطها. انها رسالة لكل الموفدين الذين يطالبوننا بتطبيق الـ1701، علهم ياتون لنا بضمانات تردع هذا العدو المغتصب للارض والمرتكب للابادة في حق شعبنا".
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