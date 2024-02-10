

اعتبرت مصادر حزب "القوات" اللبنانية، أن إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأنّ أمن إيران ولبنان واحد وهو "انتهاك للسيادة"، باختطافهما قرار "السلم والحرب".

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ورأت المصادر في حديث لقناة "الحدث"، أن "رهن لبنان بالقرار الإيراني يضرّ بالشعب اللبناني ومستقبل البلاد، وقرار الحكومة اللبنانية مرهون بإيران وحزب الله".

وأشارت إلى أن "في كل زيارة لعبد اللهيان هناك طروحات إيرانية متناقضة"، مشدداً على أن "تطبيق القرار 1701 مصلحة لأهل الجنوب والشعب اللبناني عموما".

وتابعت: "اتهامات العمالة مردودة لأصحابها والعملاء هم من بيئة حزب الله".