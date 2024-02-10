الحريري: هنيئاً لدولة قطر

هنأ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، دولة قطر، لنيلها لقب كأس آسيا للمرّة الثانية على التوالي، وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "هنيئا لدولة قطر بقيادة الامير تميم بن حمد آل ثاني بفوز منتخبها بكأس آسيا، وهنيئا لها على حسن التنظيم، والتهنئة موصولة لمنتخب الاردن الذي قدم اداء رائعا".

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