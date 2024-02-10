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لبنان

ما جديد "قصف جدرا"؟ إليكم آخر معلومة!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-02-2024 | 14:06
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علم "لبنان24" من مصادر أمنية أنّ المسؤول في حركة "حماس" باسل الصالح الذي تم استهدافه اليوم بغارة إسرائيلية في بلدة جدرا - إقليم الخروب، ما زال يمكث في مستشفى لبيب أبو ظهر في صيدا، حيث يخضع للعناية الطبية وحالته مستقرة وجيدة.
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وأشارت المصادر إلى أنّ الصالح سيخضع للإستجواب من قبل الأجهزة المعنية لمعرفة تفاصيل ما حصل معه لحظة وقوع الإنفجار.
ولفتت المصادر إلى أن القوى الأمنية توسع تحرياتها لكشف ملابسات ما حصل، والتركيز الآن يتمحور في المنطقة التي شهدها القصف، خصوصاً أن هناك شكوكاً كبيرة عن وجود جواسيس لصالح إسرائيل داخلها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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