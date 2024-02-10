ما جديد "قصف جدرا"؟ إليكم آخر معلومة!

علم "لبنان24" من مصادر أمنية أنّ المسؤول في حركة "حماس" باسل الصالح الذي تم استهدافه اليوم بغارة إسرائيلية في بلدة جدرا - إقليم الخروب، ما زال يمكث في مستشفى لبيب أبو ظهر في صيدا، حيث يخضع للعناية الطبية وحالته مستقرة وجيدة.

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وأشارت المصادر إلى أنّ الصالح سيخضع للإستجواب من قبل الأجهزة المعنية لمعرفة تفاصيل ما حصل معه لحظة وقوع الإنفجار.

ولفتت المصادر إلى أن القوى الأمنية توسع تحرياتها لكشف ملابسات ما حصل، والتركيز الآن يتمحور في المنطقة التي شهدها القصف، خصوصاً أن هناك شكوكاً كبيرة عن وجود جواسيس لصالح إسرائيل داخلها.