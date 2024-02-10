معلومات غير عادية عن "ضربة جدرا".. تفاصيل تكشف لأول مرّة!

نشرت منصة "بلينكس" الإماراتية تقريراً جديداً كشفت فيه خفايا "ضربة جدرا"، اليوم السبت، وجاء فيه:

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شهيدان و4 جرحى هي حصيلة القصف الإسرائيلي الذي طال منطقة جدرا القريبة من مدينة صيدا اللبنانية، في الساعة 12:20 ظهر السبت بالتوقيت المحلي.



خليل فارس، عضو "حزب الله" كان واحداً من الشهيدين، أما الجرحى فمن بينهم عسكري في الجيش اللبناني وآخر من "حركة حماس".



"ما حصل كان مرعباً"، يقول شهود عيان وسكان من جدرا لبلينكس، وأضافوا: "القصف كان مفاجئا لاسيما أنه جاء في منطقة تبعدُ 60 كيلومتراً عن الحدود بين لبنان وإسرائيل"، حيث تدور معارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ تشرين الأول الماضي.



"الخروج عن قواعد الاشتباك" هو ما تحدث عنه نائب البرلمان اللبناني بلال عبدالله بصفته ممثلاً عن المنطقة الذي قال لبلينكس إن ما حصل "يمثل اعتداء خطيراً في العمق اللبناني".



على الأرض كانت خفايا الضربة كثيرة.. فماذا تقول المعلومات عنها؟ ومَن كان المستهدَف الرئيسي في العملية؟ وكيف نجا من الضربة؟ وإلى أين نُقل؟



صاروخان سقطا بجوار محطة وقود



نقطة الاستهداف ليست عادية، فالطريق الذي قصفته إسرائيل يعتبر شرياناً حيوياً إذ يربط بلدات ساحل الشوف- جبل لبنان ببعضها.



في مكان الاستهداف، تمر آلاف السيارات يوميا، كما أن الموقع يجاور كنيسة جدرا. شهود عيان قالوا لبلينكس إن محطة محروقات تجاور نقطة الاستهداف، ولحسن الحظ لم يصب أي عامل فيها بأذى، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، بحسب معاينة قامت بها بلينكس للموقع.



أحد العاملين في المحطة قال لبلينكس إن صاروخين سقطا، الأول على جانب الطريق واستهدف دراجة نارية، فيما سقط الثاني بالقرب من سيارة ودراجة نارية أخرى.



القصف أدى إلى استشهاد شخصين هما: خليل فارس، لبناني الجنسية، وعضو في "حزب الله"، التي أعلنت استشهاده في بيان.

وفارس من مواليد عام 1969 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، ويسكن بلدة جدرا.