ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي في تقرير جديد له أنّ إسرائيل تمكنت من إبعاد "حزب الله" في لبنان مسافة كليومترين على الأقل عن الحدود.



Advertisement وتحدّث التقرير الذي ترجمه "لبنان24" عن مهمة الدفاع التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان، مشيراً إلى أن تلك المعركة "صعبة" جداً. وتحدّث التقرير الذي ترجمهعن مهمة الدفاع التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان، مشيراً إلى أن تلك المعركة "صعبة" جداً.



ونقل التقرير عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن "إسرائيل سمحت لحزب الله بالتقدم في المنطقة الحدودية"، وأضاف: "حزب الله يجلس على الأسوار.. ما يثير رعبي هو أن بعض السياج أصبح الآن جداراً، وهو ما يقيدنا بشكل أساسي، لأنه ليس لدينا أي فكرة عما يحدث على الجانب الآخر. هناك 35 موقعاً لحزب الله في منطقة السياج، وهناك عدد لا يحصى من القناصة، بعضها الموجه باتجاهنا، والجيش الإسرائيلي مقيد مقابل كل هذا في مواقع الإنزال".