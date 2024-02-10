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لبنان

"رعب" بثّه "حزب الله".. ماذا فعل بـ"السياج الحدودي"؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2024 | 15:37
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ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي في تقرير جديد له أنّ إسرائيل تمكنت من إبعاد "حزب الله" في لبنان مسافة كليومترين على الأقل عن الحدود.

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وتحدّث التقرير الذي ترجمه "لبنان24" عن مهمة الدفاع التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان، مشيراً إلى أن تلك المعركة "صعبة" جداً.

ونقل التقرير عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن "إسرائيل سمحت لحزب الله بالتقدم في المنطقة الحدودية"، وأضاف: "حزب الله يجلس على الأسوار.. ما يثير رعبي هو أن بعض السياج أصبح الآن جداراً، وهو ما يقيدنا بشكل أساسي، لأنه ليس لدينا أي فكرة عما يحدث على الجانب الآخر. هناك 35 موقعاً لحزب الله في منطقة السياج، وهناك عدد لا يحصى من القناصة، بعضها الموجه باتجاهنا، والجيش الإسرائيلي مقيد مقابل كل هذا في مواقع الإنزال".

واعتبر المسؤول العسكري أن "الإحتواء الذي كان قائماً عند الحدود يمثل فضيحة"، مشيراً إلى أن "حزب الله سعى لإنشاء مجمعات حربية"، وقال: "إن حزب الله يطور قدراته ويزيد من نطاق صواريخ الكورنيت.. الأمر الأكثر أهمية هو أن قوة الرضوان يمكن أن تحلق فوق السياج الحدودي".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

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