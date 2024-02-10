Advertisement

لبنان

من مجلس الوزراء.. مرسوم جديد بشأن المقالع والكسارات

Lebanon 24
10-02-2024 | 15:06
A-
A+
Doc-P-1162899-638432021280573332.jpg
Doc-P-1162899-638432021280573332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم السبت، الموافقة على تمديد المهلة لنقل وتصريف ستوكات الرّمل والبحص والصخور الموجودة داخل المقالع والكسارات شرط الالتزام بمضمون القرار المشترك رقم 392 تاريخ 28/4/2022 الصادر عن وزيري الداخلية والبلديات الذي ينظم عملية نقل الستوك، وذلك لمدة أقصاها 3 أشهر أو لحين ورود ملاحظات باقي الوزارات المعنية على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات (قرار مجلس الوزراء بقراره رقم 4 تاريخ 1/11/2023)، وذلك في إطار استكمال هذا الملف تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
Advertisement
للإطلاع على قرار المجلس بشأن المقالع والكسارات.. إضغط هنا
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-02-10
16:54 | 2024-02-10
16:00 | 2024-02-10
15:37 | 2024-02-10
14:43 | 2024-02-10
14:36 | 2024-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24