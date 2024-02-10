من مجلس الوزراء.. مرسوم جديد بشأن المقالع والكسارات

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم السبت، الموافقة على تمديد المهلة لنقل وتصريف ستوكات الرّمل والبحص والصخور الموجودة داخل المقالع والكسارات شرط الالتزام بمضمون القرار المشترك رقم 392 تاريخ 28/4/2022 الصادر عن وزيري الداخلية والبلديات الذي ينظم عملية نقل الستوك، وذلك لمدة أقصاها 3 أشهر أو لحين ورود ملاحظات باقي الوزارات المعنية على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات (قرار مجلس الوزراء بقراره رقم 4 تاريخ 1/11/2023)، وذلك في إطار استكمال هذا الملف تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

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