"يفعل ما يريد".. هكذا تحدث مسؤول إسرائيليّ عن "حزب الله"

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وقال أزولاي للقناة الـ"13" الإسرائيلية إنّ "كل ما نطلبه هو السكن في بيوتنا، لكننا لسنا شعباً حراً في إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ "حزب الله هو الذي يُملي مستوى اللهيب طوال الوقت في الشمال".وأضاف: "حزب الله، طوال الأشهر الأربعة الأخيرة، هو الذي يُقاتلنا ويطلق النار ويفعل ما يريد، في حين أنّ ما يفعله الجيش ليس كما نتوقع، وليس بالمستوى الذي يعيد سكان الشمال إلى بيوتهم، وحكومتنا ساكتة وغافية".وفي سياق تزايد القلق لدى مستوطني الشمال بسبب صواريخ حزب الله، أرسل رؤساء المستوطنات في الحدود الشمالية، قبل أيام، رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، مطالبين فيها بمنع تقليص القوات العسكرية في المنطقة.وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقتٍ سابق، عن عدم رغبة عشرات الآلاف من المستوطنين، الذين جرى إجلاؤهم عن مستوطنات شمالي فلسطين، في العودة مجدداً إليها.وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ مستوطني الشمال لن يعودوا إلى منازلهم إذا لم يتحقق الردع مع حزب الله، مشيراً إلى وجود حالة إحباط في تلك المستوطنات، بسبب استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان.ويتصاعد هذا الغضب من جانب مستوطني الشمال، وسط حالة من الإرباك تشهدها الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ومع استمرار "حزب الله" تنفيذ العمليات النوعية في اتجاه المواقع الإسرائيلية والمستوطنات نصرةً لغزة.