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لبنان

فيديو لإعتداء مروّع في منطقة لبنانية.. ضربٌ وسلاح ووحشية!

Lebanon 24
11-02-2024 | 00:13
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نشرت صحيفة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك"، مقطع فيديو يوثق قيام شبان بالاعتداء على شخص بشكل وحشيّ في منطقة شتورا - البقاع.
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وبحسب الصفحة، فإن 3 شبان أقدموا على ضرب شخصٍ أثناء خروجه من أحد الأندية في المنطقة المذكورة، وذلك على خلفية إشكال قديم وقع في بلدة الخيارة البقاعيّة.
 
وأظهر الفيديو أن الشبان المُعتدين استخدموا سلاحاً حربياً خلال الإعتداء، كما أقدموا على ضرب المُعتدى عليه بـ"سكين حربي" (حربة)، وذلك قبل أن يقوموا بسرقة هاتفين ومحفظة تعود للضحية ويلوذوا بالفرار.
 
الصفحة أشارت إلى أنّ قوة من مخابرات الجيش دهمت منازل المتهمين بالقضية، لكنها لم تجد أياً منهم. 
 
 
 
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