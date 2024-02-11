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لبنان

لماذا الاقتباس؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-02-2024 | 01:15
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استغربت أوساط سياسية مراقبة لجوء البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في عظتيه الأخيرتين إلى صيغة الاقتباس، مرّة عن أهالي الجنوب مع ما أثاره كلامه الاقتباسي من زوابع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرًا في عظة قداس مار مارون، حيث اقتبس عن محلل صحافي المواصفات المطلوبة لرئيس الجمهورية.
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وفي ما يشبه العتب، قالت هذه الأوساط إن الأمر الطبيعي أن يقتبس الآخرون عما يعلنه البطريرك الماروني من مواقف وليس العكس، إذ أن المطلوب في هذه المرحلة المصيرية قول كلمة حق من دون التأثر بما يُحكى هنا وهناك، ومن دون نسب ما يُراد أن يُقال بطريقة غير مباشرة للآخرين. 
وذكرّت بكلام السيد المسيح بقوله: "ليكن كلامكم نعم نعم أو لا لا، وكل ما زاد على ذلك فهو من الشرير" (متى الفصل الخامس، الآية 37)".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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