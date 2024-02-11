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لبنان

"التيار" يبحث عن معركة وهمية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-02-2024 | 01:45
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من الواضح أنّ "التيار الوطني الحر" عاد ليفتعل معركة الصلاحيات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خصوصاً في ظل الغياب الكامل لـ"التيار" عن المشهد السياسي والأحداث الجارية جنوباً.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن "حزب الله" لا يعطي أي أهمية لـ"التيار" في هذه المرحلة لانشغاله بالمعركة العسكرية. في المقابل، فإن المبعوثين يتفاوضون مع الحزب ومع الحكومة ولا يوجد أي اعتبار لموقف "تكتل لبنان القوي"، لذلك فإن فتح ملف الصلاحيات في حكومة تعمل على تخليص امور اللبنانيين في ظل الحرب المفروضة على لبنان ومتابعة  قضاياهم، هو لشد العصب اذ يعلم العونيون انهم غير قادرين على تعديل اي شيء من الاحداث الحالية"، بحسب المصدر.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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