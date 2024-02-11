ديبلوماسي أميركي يكتب عن لبنان

عُلِمَ أنّ دبلوماسياً أميركياً بارزاً يستعدّ هذا الشهر لإطلاق كتاب عن السياسة الأميركية تجاه لبنان، حيث سيحمل معطيات مهمة ومعلومات دسمة عن العلاقة بين واشنطن وبيروت في السنوات الماضية، ونظرته إلى مستقبل الواقع السياسي والشعبي اللبناني.

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