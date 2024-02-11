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لبنان

ديبلوماسي أميركي يكتب عن لبنان

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-02-2024 | 02:15
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عُلِمَ أنّ دبلوماسياً أميركياً بارزاً يستعدّ هذا الشهر لإطلاق كتاب عن السياسة الأميركية تجاه لبنان، حيث سيحمل معطيات مهمة ومعلومات دسمة عن العلاقة بين واشنطن وبيروت في السنوات الماضية، ونظرته إلى مستقبل الواقع السياسي والشعبي اللبناني.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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