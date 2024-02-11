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لبنان

تل أبيب تريد إغلاق "ملف الضفة"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-02-2024 | 02:45
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أكدت مصادر مطلعة أنّ ما تقوم به اسرائيل من عمليات استهداف لقيادات فلسطينية في لبنان يهدف إلى اغلاق ملف الضفة الغربية الذي شكل خطراً حقيقياً على اسرائيل في المرحلة الماضية.
وتقول المصادر أن إغتيال القيادي في "حماس" صالح العاروري مطلع العام الجاري ومحاولة اغتيال القيادي باسل صالح، أمس السبت، هو في هذا الاطار، إذ لعب هؤلاء مع "حزب الله" دوراً واسعاً في إمداد الضفة الغربية بالأسلحة.
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وترى المصادر أنّ "اسرائيل تريد أن تستفيد من الحرب الحالية لتنفيذ هذه الاغتيالات، على اعتبار أنّ الردع الذي يفرضه الحزب أيام السلم يكون أقوى ولا تستطيع تل أبيب كسره بسهولة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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