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لبنان

خطوة في غزة تعني لبنان مباشرة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-02-2024 | 03:15
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تحدثت مصادر سياسية مراقبة عما يمكن أن تشهده جبهة جنوب لبنان قريباً بالتزامن مع حرب غزة.
وقالت المصادر إن إعلان الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية المضي بتنفيذ عملية ضد رفح في غزة، يشير إلى أن الحرب مستمرة هناك، وبالتالي فإن "حزب الله" في لبنان لن يوقف أعماله العسكرية ضد العدو الإسرائيلي.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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