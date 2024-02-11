خطوة في غزة تعني لبنان مباشرة

تحدثت مصادر سياسية مراقبة عما يمكن أن تشهده جبهة جنوب لبنان قريباً بالتزامن مع حرب غزة.

وقالت المصادر إن إعلان الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية المضي بتنفيذ عملية ضد رفح في غزة، يشير إلى أن الحرب مستمرة هناك، وبالتالي فإن "حزب الله" في لبنان لن يوقف أعماله العسكرية ضد العدو الإسرائيلي.