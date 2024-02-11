في 3 أيّام... هذا ما شهدته منطقة فاريا

تشهد الطرقات المُؤدّية إلى منطقة فاريا زحمة سير خانقة منذ يوم الجمعة الفائت ، بحيث تتوقّف السيارات لساعات، بسبب توجّه المواطنين إلى تمضية عطلة نهاية الأسبوع هناك، لممارسة هواية التزلّج، مستفيدين من الطقس المستقرّ.

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وقد أبدى العديد من أصحاب الفنادق والشاليهات والمطاعم إرتياحهم من الحركة السياحيّة التي تشهدها منطقة فاريا ومُحيطها.