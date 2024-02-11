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لبنان

في 3 أيّام... هذا ما شهدته منطقة فاريا

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-02-2024 | 03:45
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تشهد الطرقات المُؤدّية إلى منطقة فاريا زحمة سير خانقة منذ يوم الجمعة الفائت ، بحيث تتوقّف السيارات لساعات، بسبب توجّه المواطنين إلى تمضية عطلة نهاية الأسبوع هناك، لممارسة هواية التزلّج، مستفيدين من الطقس المستقرّ.
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وقد أبدى العديد من أصحاب الفنادق والشاليهات والمطاعم إرتياحهم من الحركة السياحيّة التي تشهدها  منطقة فاريا ومُحيطها.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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