منطقة تتلقى ثاني ضربة هذه السنة... الخسائر كبيرة جدّاً

تساقطت الأمطار بغزارة في شمال لبنان، وخصوصاً في عكار، حيث تلقت المناطق هناك ضربة هي الثانيّة هذه السنة، بعدما غرقت الطرقات والشوارع بالمياه، وتشكّلت السيول.



وقد تضرّرت المزروعات بشكل كبيرٍ جدّاً، بالإضافة إلى ممتلكات المواطنين هناك، من منازل ومحلات تجاريّة، وحتّى البنى التحتيّة لم تسلم، من طرقات وشبكات الهواتف والكهرباء.

Advertisement