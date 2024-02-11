Advertisement

لبنان

منطقة تتلقى ثاني ضربة هذه السنة... الخسائر كبيرة جدّاً

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-02-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1162979-638432358720496648.png
Doc-P-1162979-638432358720496648.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تساقطت الأمطار بغزارة في شمال لبنان، وخصوصاً في عكار، حيث تلقت المناطق هناك ضربة هي الثانيّة هذه السنة، بعدما غرقت الطرقات والشوارع بالمياه، وتشكّلت السيول.

وقد تضرّرت المزروعات بشكل كبيرٍ جدّاً، بالإضافة إلى ممتلكات المواطنين هناك، من منازل ومحلات تجاريّة، وحتّى البنى التحتيّة لم تسلم، من طرقات وشبكات الهواتف والكهرباء.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:15 | 2024-02-11
07:04 | 2024-02-11
06:56 | 2024-02-11
06:44 | 2024-02-11
06:38 | 2024-02-11
06:31 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24