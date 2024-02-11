Advertisement

لبنان

شهيدٌ من "قوى الأمن".. إسرائيل قتلته في بلدة جنوبيّة!

Lebanon 24
11-02-2024 | 01:17
A-
A+
Doc-P-1162983-638432366211926758.jpg
Doc-P-1162983-638432366211926758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استشهد العسكريّ في قوى الأمن الداخلي علي محمد نمر مهدي، إثر إصابته بالإعتداء الإسرائيلي الذي طال بلدة حولا - جنوب لبنان، مساء أمس السبت.
 
وكان العدو الإسرائيلي قصف بالمدفعية وبصاروخ من طائرة مسيرة، محيط مسجد البلدة، ما أدى في حينه إلى إستشهاد شخصٍ من آل الحسين وجرح آخرين.
Advertisement
 
وفي التفاصيل، وبعد الانتهاء من الصلاة من المسجد في حولا، خرج الأطفال باتجاه الباب، وعندها باغتتهم قذيفة مدفعية إسرائيلية عيار 155 ملم، فيما أطلق العدو أيضاً صاروخاً من طائرة مسيرة باتجاه المسجد.
 
الجدير بالذكر أنّ العدو كان استهدف بصواريخ المسيرة كل من حاول الاقتراب من الجرحى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2024-02-11
04:00 | 2024-02-11
03:56 | 2024-02-11
03:46 | 2024-02-11
03:45 | 2024-02-11
03:27 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24