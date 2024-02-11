شهيدٌ من "قوى الأمن".. إسرائيل قتلته في بلدة جنوبيّة!

استشهد العسكريّ في قوى الأمن الداخلي علي محمد نمر مهدي، إثر إصابته بالإعتداء الإسرائيلي الذي طال بلدة حولا - جنوب لبنان، مساء أمس السبت.

وكان العدو الإسرائيلي قصف بالمدفعية وبصاروخ من طائرة مسيرة، محيط مسجد البلدة، ما أدى في حينه إلى إستشهاد شخصٍ من آل الحسين وجرح آخرين.

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وفي التفاصيل، وبعد الانتهاء من الصلاة من المسجد في حولا، خرج الأطفال باتجاه الباب، وعندها باغتتهم قذيفة مدفعية إسرائيلية عيار 155 ملم، فيما أطلق العدو أيضاً صاروخاً من طائرة مسيرة باتجاه المسجد.

الجدير بالذكر أنّ العدو كان استهدف بصواريخ المسيرة كل من حاول الاقتراب من الجرحى.