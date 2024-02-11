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لبنان

فيديو ينشره "حزب الله".. شاهدوا الطائرة التي سيطر عليها

Lebanon 24
11-02-2024 | 01:44
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بث الإعلام الحربيّ التابع لـ"حزب الله"، تفاصيل ومواصفات طائرة الإستطلاع الإسرائيلية التي تمكّن من السيطرة عليها، أمس السبت.

وذكر الحزب أن الطائرة مزودة بمنظومة تصوير حراري، كما أنها تتضمن منظومة تحديد ليزري.

ولفت إلى أن السرعة القصوى للطائرة هي 120 كلم/س، في حين أن مدة التحليق هي 3 ساعات، بينما مدى التحليق يبلغ 40 كلم.

أما وزن الطائرة، فذكر الحزب أنه يبلغ 7.5 كلغ، في حين أنها مزودة بنظام "GPS"، في حين أن ارتفاع التحليق يتراوح بين 3 و 4.5 كلم.

كذلك، ذكر الحزب أن عرض الجناحين يصل إلى 3 أمتار، بينما نظام الإطلاق إما يكون يدوياً أو عبر منصة. 
 
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