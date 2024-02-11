Advertisement

لبنان

بشكلٍ عاجل.. إسرائيل تستقدم حشوداً عسكرية إلى الحدود مع لبنان

Lebanon 24
11-02-2024 | 01:42
A-
A+
Doc-P-1162995-638432390552230929.jpg
Doc-P-1162995-638432390552230929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي يعتزم سحب أكبر الفرق النظامية من قطاع غزة لتتمركز على مشارف حدود لبنان، بعد نقاش جرى داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وسط وجهات نظر متعددة.
Advertisement
 
وتعقيبا على القرار، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يحرز تقدما في القتال داخل غزة، وفقا لخطة الحرب التي وافق عليها المستوى السياسي، وإن توزيع القوات في كافة الساحات يتم وفق الخطة والاحتياجات العملياتية في مختلف القطاعات.

كما أشار إلى أن "جميع وحدات الجيش الإسرائيلي مستعدة وجاهزة للقتال في غزة"، مضيفاً أن "هيئة الأركان العامة تقوم بدراسة الاحتياجات واتخاذ القرارات وفقا لذلك".
 
يأتي الإعلان عن تلك الخطوة الإسرائيلية تزامناً مع نشر موقع "واللا" الإسرائيلي تقريراً جديداً قال فيه إنّ إسرائيل تمكنت من إبعاد "حزب الله" في لبنان مسافة كليومترين على الأقل عن الحدود.

وتحدّث التقرير الذي ترجمه "لبنان24" عن مهمة الدفاع التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان، مشيراً إلى أن تلك المعركة "صعبة" جداً.

ونقل التقرير عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن "إسرائيل سمحت لحزب الله بالتقدم في المنطقة الحدودية"، وأضاف: "حزب الله يجلس على الأسوار.. ما يثير رعبي هو أن بعض السياج أصبح الآن جداراً، وهو ما يقيدنا بشكل أساسي، لأنه ليس لدينا أي فكرة عما يحدث على الجانب الآخر. هناك 35 موقعاً لحزب الله في منطقة السياج، وهناك عدد لا يحصى من القناصة، بعضها الموجه باتجاهنا، والجيش الإسرائيلي مقيد مقابل كل هذا في مواقع الإنزال".

واعتبر المسؤول العسكري أن "الإحتواء الذي كان قائماً عند الحدود يمثل فضيحة"، مشيراً إلى أن "حزب الله سعى لإنشاء مجمعات حربية"، وقال: "إن حزب الله يطور قدراته ويزيد من نطاق صواريخ الكورنيت.. الأمر الأكثر أهمية هو أن قوة الرضوان يمكن أن تحلق فوق السياج الحدودي".
المصدر: الحدث

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2024-02-11
04:00 | 2024-02-11
03:56 | 2024-02-11
03:46 | 2024-02-11
03:45 | 2024-02-11
03:27 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24