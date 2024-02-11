أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ عملية ضد موقعٍ للجيش الإسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وأشار الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة الـ9.00 صباحاً، وقد استهدفت تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة.