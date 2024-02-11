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لبنان

خبر عن إنفجار عنيف في النبطية.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
11-02-2024 | 03:27
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إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر يزعم سماع دوي إنفجار قوي في منطقة النبطية - جنوب لبنان.
 
مصادر ميدانية أبلغت "لبنان24" أن الخبر المتداول غير صحيح، وأنه لا صحة لما قيل عن حصول إنفجار في المدينة المذكورة.
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