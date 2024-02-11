خبر عن إنفجار عنيف في النبطية.. ما حقيقته؟

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر يزعم سماع دوي إنفجار قوي في منطقة النبطية - جنوب لبنان.

مصادر ميدانية أبلغت "لبنان24" أن الخبر المتداول غير صحيح، وأنه لا صحة لما قيل عن حصول إنفجار في المدينة المذكورة.