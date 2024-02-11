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لبنان

وزير يصل إلى الشويفات إثر إنهيار مبنى هناك.. وهذا ما طلبته "هيئة الإغاثة"

Lebanon 24
11-02-2024 | 03:46
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تفقد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية المكان الذي يقع فيه المبنى المنهار في صحراء الشويفات، حيث أطمأن الى سلامة الأهالي والقاطنين فيه وفي الأبنية المجاورة له، مشدداً على أنه موجود هناك لمواكبة أوضاع المواطنين والمقيمين في هذه المحلة.
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بدوره، طلب الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير من الأهالي والمنكوبين جراء انهيار المبنى، الابتعاد عن المكان المحيط به، لترك المجال لأعمال إزالة الردميات والتاكد من عدم وجود اصابات.
 
وأكد اللواء خير التنسيق والعمل المشترك مع بلدية الشويفات من أجل تامين المعدات اللازمة ومتابعة وضع المبنى والذين كانوا قاطنين فيه.
 
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