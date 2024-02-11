القصف يتجدّد على مناطق الجنوب.. وهذه آخر المستجدات هناك

ما زال التوتر مُسيطراً على أجواء جنوب لبنان، حيث أقدم العدو الإسرائيلي على شن هجماتٍ جديدة ضد عدد من القرى والبلدات الحدوديّة.



Advertisement وصباحاً، أطلق جيش العدو من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب، رشاقات نارية تجاه بركة ريشة وأطراف البستان. وصباحاً، أطلق جيش العدو من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب، رشاقات نارية تجاه بركة ريشة وأطراف البستان.

وعند الساعة الـ4 فجراً، نفذت طائرة حربية معادية، غارة جوية استهدفت وادي الدلافة في بلدة حولا، فيما أفيد أيضاً عن قصفٍ مدفعيّ طال بلدة كفركلا الحدودية.



كذلك، أطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات في قضاءي صور وبنت جبيل، كما كثف الطيران الاستطلاعي المعادي من تحليقه فوق المناطق والقرى المذكورة.



وصباحاً، أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ عملية ضد موقعٍ للجيش الإسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.