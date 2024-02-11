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لبنان

بيان مهم من "هيئة إدارة السير".. إليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
11-02-2024 | 04:12
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أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات -  في بيان، آلية استقبال المواطنين خلال الشهرين المقبلين لإنجاز الخدمات التي تم الإعلان عنها ببياناتها السابقة بالإضافة الى توفير خدمات جديدة، ومنها:
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- إعادة مركبة سياحية عمومية الى السير

- نقل ملكية مركبة سياحية عمومية.

وذلك وفقاً لما يلي:

أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة: 

- أيام الثلاثاء الواقع فيهم 13 - 20 - 27 شباط 2024 و5 - 12 – 19 – 26 آذار 2024 

- أيام الأربعاء الواقع فيهم 21 – 28 شباط 2024 و 6 – 13- 20- 27 آذار 2024 

وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة علما" أن المنصة مفتوحة لحجز المواعيد.

- أيام الخميس تخصّص للمواطنين أصحاب العلاقة على أن يحضروا بالذات أو بموجب وكلاء عنهم من أقربائهم حتى الدرجة الثانية بموجب وكالة منظمة وفق الاصول، وذلك وفقا" لما يلي:

- في 15 شباط و7 و28 آذار 2024 للسيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـ0/ 1/ 3/2 

- في 22 شباط و14 آذار 2024 للسيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بـ 4 / 6/5

- في 29 شباط و21 آذار 2024 للسيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بـ 7/ 8 / 9

ب- أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل في التواريخ المذكورة آنفا" وفقا" لما يلي:

- أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بـــ 0/ 1/ 3/2

- أيّام الاربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بــ 4 /6/5

- أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها :بــ 7/ 8 / 9

كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements

وعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المنوي إنجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info  

علماً انّ المصلحة سوف تقوم بالإعلان عن توفير خدمات جديدة خلال الأيام المقبلة على الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بها التالية:

- Web*: tmo.gov.lb

- X*: @tmolebanon

- fb*: tmolebanon"
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