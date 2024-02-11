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لبنان

الراعي للمسؤولين: إنتخبوا رئيساً لتنتظم المؤسسات

Lebanon 24
11-02-2024 | 04:29
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اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "انتخاب رئيس هو المدخل الوحيد والأساسي لحل الأزمة السياسية المتسببة بالأزمات الأخرى".

وتوجّه الراعي إلى المسؤولين، في عظة الأحد، بالقول: "كفى مخالفات للدستور ومخالفات قاتلة للدولة من أجل مصالح فرديّة أو فئوية أو حزبية مُدانة ومرفوضة"، مضيفاً: "إنتخبوا رئيساً للدولة لتنتظم مختلف المؤسسات، والدستور معطّل عمداً".
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وتابع: "نتوجّه إلى ضمير رئيس وأعضاء المجلس النيابي لعلّ وخز الضمير يستحثّهم".
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