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لبنان

"حزب الله" يشيع في أنصار شهيدا جديدا

Lebanon 24
11-02-2024 | 05:38
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شيع "حزب الله" وأهالي بلدة أنصار شهيده "على طريق القدس" محمد علي فياض في مأتمٍ حاشدٍ ومهيب .

واقيمت للشهيد مراسم تكريمية خاصة وسط البلدة، حيث سُجِّيَ النعش على منصة خاصة وعزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الامام المهدي لحن الشهادة ثم قدمت ثلة من المجاهدين قسم العهد والولاء بالمضيّ على خطى المقاومة والشهداء. 
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بعدها أمّ الشيخ عبد الهادي عاصي الصلاة على الجثمان، الذي حمل بعدها على اكف المشيعين الذين انتظموا في مأتم مهيب، تقدمهم حملة الاعلام اللبنانية ورايات المقاومة وحملة الاكاليل وصور لقادة وشهداء في المقاومة وفرق من كشاف الامام المهدي، وجابوا شوارع البلدة بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في الحزب علي ضعون ، وشخصيات وفاعليات ، علماء دين وردد خلالها المشيعون اللطميات الحسينية وهتافات " الموت لإسرائيل" ، وصولاً إلى روضة شهداء أنصار حيثُ وُرِيَ الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.
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