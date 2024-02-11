كلاس: الرئاسة الاولى أولوية وبنود جلسات مجلس الوزراء ضرورية وليست فضفاضة

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اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس ان استكمال عقد المؤسسات الدستورية بإنتخاب رئيس للجمهورية، فان الرئاسة الاولى أولوية وطنية و المدخل الاساس للإستقرار الدستوري و إستعادة الهدوء إلى الواقع السياسي اللبناني.واعتبر كلاس اننا في الحكومة نتحمل مسؤوليتنا ونصرِّف الاعمال بالنطاق المعقول ، وفق ما تتطلبه مصلحة الوطن و تقتضيه أمور المواطنين، ولا ندعي ما ليس لنا من صلاحيات ، بل نقوم بواجبنا، و لا يمكننا ان ننفعل مع الأزمات من دون الاسهام بإيجاد مخارج لحلها ، وبعيداً عن اي مزايدة، مع احترام كامل لديمقراطية المقاطعة والمشاركة التي هي في صلب دستورنا وتشكل ميثاق حريتنا التي نمارسها بثقة ومسؤولية.