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لبنان

كلاس: الرئاسة الاولى أولوية وبنود جلسات مجلس الوزراء ضرورية وليست فضفاضة

Lebanon 24
11-02-2024 | 06:06
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اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس ان استكمال عقد المؤسسات الدستورية بإنتخاب رئيس للجمهورية، فان الرئاسة الاولى أولوية وطنية و المدخل الاساس للإستقرار الدستوري و إستعادة الهدوء إلى الواقع السياسي اللبناني. 
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واعتبر كلاس اننا في الحكومة نتحمل مسؤوليتنا ونصرِّف الاعمال بالنطاق المعقول ، وفق ما تتطلبه مصلحة الوطن و  تقتضيه أمور المواطنين، ولا ندعي ما ليس لنا من صلاحيات ، بل نقوم بواجبنا، و لا يمكننا ان ننفعل  مع   الأزمات من دون الاسهام بإيجاد مخارج  لحلها ، وبعيداً عن اي مزايدة، مع احترام كامل لديمقراطية المقاطعة والمشاركة التي هي في صلب دستورنا  وتشكل ميثاق حريتنا التي نمارسها بثقة  ومسؤولية.
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