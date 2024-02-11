مداهمة "شاليه" في البترون... ما عُثِرَ في داخلها غير متوقّع أبداً

أصدر أمن الدولة بيانا جاء فيه: "بعد توافر معلومات عن عصابات ناشطة في ترويج المخدّرات في قضاء البترون، وبعد المتابعة والرّصد الحيثييين، دهمت دوريّة من مكتب أمن الدولة في البترون – مديريّة الشمال الإقليميّة، شاليه في أحد المنتجعات السياحيّة في بلدة الهري، وتمّ توقيف 3 سوريين، وهم، (ع.أ) و (ع. أ.) و (أ. أ.)، وضُبط في حوزتهم زهاء 11 الف حبّة من الحبوب المخدّرة وكميّة من البودرة المستعملة في تصنيع المخدّرات. يجري التحقيق معهم تحت إشراف القضاء المختصّ".

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