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لبنان

مداهمة "شاليه" في البترون... ما عُثِرَ في داخلها غير متوقّع أبداً

Lebanon 24
11-02-2024 | 06:08
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أصدر أمن الدولة بيانا جاء فيه: "بعد توافر معلومات عن عصابات ناشطة في ترويج المخدّرات في قضاء البترون، وبعد المتابعة والرّصد  الحيثييين، دهمت دوريّة من مكتب أمن الدولة في البترون – مديريّة الشمال الإقليميّة، شاليه في أحد المنتجعات السياحيّة في بلدة الهري، وتمّ توقيف 3 سوريين، وهم، (ع.أ) و  (ع. أ.) و (أ. أ.)،  وضُبط في حوزتهم زهاء 11 الف حبّة من الحبوب المخدّرة وكميّة من البودرة المستعملة في تصنيع المخدّرات. يجري التحقيق معهم تحت إشراف القضاء المختصّ".
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