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لبنان

فقدان الإتصال بمركب انطلق من لبنان... ماذا حصل مع ركابه في عرض البحر؟

Lebanon 24
11-02-2024 | 06:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مركباً على متنه عدد من المهاجرين، فُقِدَ اثر عطل في المياه الإقليميّة في شمال لبنان.

وناشد الركاب عبر اقارب لهم، غرفة العمليات التابعة للقوات البحرية، بالتدخل لإنقاذهم خوفاً من الغرق.
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وعلى الفور تحركت القوات البحرية في الجيش للبحث عن المركب المفقود.
 
 
 
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