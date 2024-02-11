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لبنان

رغم خروجه من المستشفى... "أبو سليم" منزعج وعائلته غاضبة جدّاً ما السبب؟

Lebanon 24
11-02-2024 | 06:44
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‏أكد نقيب ‏الممثلين نعمة بدوي، خروج الفنان صلاح تيزاني من ‏المستشفى ‏بعد ظهر السبت، كاشفا عن تحضيره لمفاجأة بعد تماثله للشفاء من الأزمة الصحية، التي استلزمت بقاءه حوالي 12 يوما في المستشفى.
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وقال بدوي إن تيزاني المعروف بـ"أبو سليم"، تخلص نهائيا من آثار الأنفلونزا الموسمية التي أدت لتدهور وضعه الصحي ودخوله العناية المركزة بعد معاناته من التهابات في الأوتار الصوتية ومناطق مختلفة في الجسم. 

وكشف بدوي أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزارة الصحة، هما الجهتان الوحيدتان اللتان تكفلتا بتغطية تكاليف علاجه في مستشفى في بيروت.

وأعرب عن انزعاجه وعائلة تيزاني من الصور والفيديوهات التي جرى تسريبها للأخير عقب خروجه من المستشفى، معلقا: ما جرى نشره مسيء لتاريخه، وعائلته غاضبة جدا من محاولات البعض استغلاله بهدف الترويج الإعلامي.

وكشف أن تيزاني يفكر جديا بتنظيم مؤتمر صحافي في مقر تلفزيون لبنان، وهي القناة التي شهدت على انطلاقته الفنية، ليوجه الشكر إلى جميع الأشخاص الذين تابعوا تطورات وضعه الصحي، وحاولوا الوقوف إلى جانبه من خلال تقديم الدعم المعنوي الذي ساعده على تخطي أزمته الصحية والتماثل للشفاء الكامل. (فوشيا)
 
 
 

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