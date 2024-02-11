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لبنان

رعد: النصر آت ان شاء الله

Lebanon 24
11-02-2024 | 06:56
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اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "العدو الاسرائيلي على المستوى الشعبي تراجع 50 عاما الى الوراء، وعلى مستوى القدرات الميدانية تتوفر للعدو قدرات عدوانية يستطيع ان يخدش هنا وأن يضرب هناك لكن لا يستطيع ان يحدد مسار حرب أو أن يتحكم بمعادلة ولا يستطيع أن يمتلك مفاتيحها".
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وقال: "هو يعرف أن المقاومة في لبنان تؤذيه وتكيل له الصاع صاعين ولكن يحاول ان يستدرج بعض القوى الحليفة لمشاركته في العدوان مباشرة فيحاول ان يتطاول تارة في النبطية وتارة على طريق الساحل. لماذا هذا التطاول؟ لأنه يريد ان يرسل اشارة الى من يرعاه ويحرص عليه من الامريكيين بأنه ضاق ذرعاً ولا يستطيع ان يتحمل ما تفعله المقاومة ضده في جبهتنا".

أضاف في احتفال تأبيني في حسينية كفرفيلا: "لن يتحقق للعدو ما يريد في جبهتنا ولا في غزة والنصر آت ان شاء الله وعلينا ان لا نصغي لاصوات المحبطين الذين يصطادون في الماء العكر ويحاولون انتهاز الفرص من اجل ان يثيروا القلاقل والضعف في مجتمعنا. لا زالت المبادرة بأيدينا ولا زلنا متمكنين في الدفاع عن وجودنا ووطننا وسيادتنا وامننا ولن يكون في النهاية الا ما تريدون انتم ولن نعطي جوائز ترضية لاحد. نحن بذلنا دماء غالية من ابنائنا وابنائكم من اجل ان نصون مجتمعنا".

وختم: "ربما يدفع 200 شهيد عن مليون نسمة يريد العدو الصهيوني ان يستبيحهم ويذلهم ويخضعهم فطريقنا الى النصر واضح وحتمي ومؤكد".
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