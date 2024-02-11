سماع أصوات إنفجارات عنيفة... ما هي طبيعتها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أصوات الإنفجارات التي سُمِعت في عدد من مناطق الجنوب، ناتجة عن خرق الطيران الحربيّ الإسرائيليّ لجدار الصوت على علو منحفض.

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