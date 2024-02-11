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لبنان

سماع أصوات إنفجارات عنيفة... ما هي طبيعتها؟

Lebanon 24
11-02-2024 | 07:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أصوات الإنفجارات التي سُمِعت في عدد من مناطق الجنوب، ناتجة عن خرق الطيران الحربيّ الإسرائيليّ لجدار الصوت على علو منحفض.
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جدار الصوت

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