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لبنان

حريق داخل شقة سكنية في البوشرية.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
11-02-2024 | 07:46
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الثالثة من مبنى سكني في البوشرية - المتن.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
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