الأمطار الغزيرة عائدة... برق ورعد ورياح ناشطة والثلوج ستتدنّى إلى هذا الإرتفاع



Advertisement توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ضغط جوّي مرتفع يؤدي إلى طقس مستقر ودافئ حتى مساء يوم الثلاثاء حيث تتأثرالمنطقة تدريجيًا بمنخفض جوّي متمركز وسط أوروبا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة ويحمل معه أمطار وثلوج ورياح ناشطة ويستمر خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

مشمس يتحوّل تدريجيًا خلال النهار إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مترافق بإنخفاض في نسبة الرطوبة.

الإثنين:

غائم إجمالاً بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٥ درجات نتيجة سيطرة الرياح الشرقية الدافئة والتي تكون ناشطة ومحملّة بطبقات خفيفة من الغبار خاصة جنوب البلاد.

الثلاثاء:

غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود ال ٥ درجات وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وسيطرة الرياح الشرقية المحملة بالغبار خاصة جنوب البلاد، تبدأ الرطوبة بالإرتفاع التدريجي مساءً ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة والتي تكون موحلة، واحتمال أن تكون غزيرة في بعض المناطق ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

الأربعاء: