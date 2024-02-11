خبر عاجل من الجنوب... العدوّ قصف منزلاً واستشهاد شخصين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة حربيّة إسرئيليّة، أغارت على منزل في بلدة شيحين، في جنوب لبنان.

وبحسب المعلومات الأوليّة، استشهد شخصين.

كما قصفت مدفعية العدوّ أطراف بلدة الناقورة، وأطراف طيرحرفا - الجبين - الضهيرة.