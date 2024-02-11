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لبنان

خبر عاجل من الجنوب... العدوّ قصف منزلاً واستشهاد شخصين

Lebanon 24
11-02-2024 | 07:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة حربيّة إسرئيليّة، أغارت على منزل في بلدة شيحين، في جنوب لبنان.
 
 
وبحسب المعلومات الأوليّة، استشهد شخصين.
 
 
كما قصفت مدفعية العدوّ أطراف بلدة الناقورة، وأطراف طيرحرفا - الجبين - الضهيرة.
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