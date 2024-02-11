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لبنان

جنبلاط تلقى رسالة من إيران... ما هو مضمونها؟

Lebanon 24
11-02-2024 | 08:51
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تلقى الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، رسالة جوابية من رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشكره باسم رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، على التعزية بالحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة كرمان وأدى إلى إصابة العشرات من المواطنين.
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وجاء في البرقية: "وصلت رسالة التعزية من جانبكم عقب الحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة كرمان وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء، إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومما لا شك فيه أن هذا العمل الأعمى، كما استهداف الأبرياء والمدنيين، ليس فقط أمرا محرما في أي من الأديان، بل إنه أيضا يتنافى تماما مع الضمير الإنساني. إن جذور مثل هذه الأعمال تكمن في نفس المكان الذي تم تأسيس فيه الجماعات الإرهابية مثل داعش ومن ثم تم الاعتراف بها فيما بعد. إنني إذ أقدر مواساتكم عاليا، أسأل الله المتعال الصحة والنجاح لجانبكم، والعزة ورفعة الرأس للشعب اللبناني العزيز".
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