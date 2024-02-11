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لبنان

شهيدان لحركة "أمل" في الغارة الإسرائيليّة على شيحين... من هما؟

Lebanon 24
11-02-2024 | 09:25
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نعت أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" الشهيد محمد ربيع المصري، من مواليد المنصوري عام 2003.
 
 
كما نعت الشهيد حسن علي فروخ، من مواليد عنقون عام 1996.

 
وتجدر الإشارة إلى أنّ المصري وفروخ استشهدا في الغارة الإسرائيليّة على أحد المنازل في بلدة شيحين.
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