سليمان: اللبناني آخر همه مصير نتنياهو

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "بكل صراحة، من الضروري توضيح المقصود من تحذير عبد اللهيان اسرائيل "من اتخاذ اي خطوات نحو حرب شاملة على لبنان قائلاً ان ذلك سيكون اليوم الاخير لنتنياهو "؟ اللبناني آخر همه مصير نتنياهو فكل صهيوني هو " نتنياهو"، هم اللبناني هو ضحايا هذه الحرب اذا شنت والدمار الذي سيلحق بالبلد".

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