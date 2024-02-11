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لبنان

عمليّة عسكريّة جديدة لـ"حزب الله"... ماذا استهدف عصر اليوم؟

Lebanon 24
11-02-2024 | 10:26
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة".
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حزب الله

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