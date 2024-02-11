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لبنان

"الخارجية": نُدين بأشد العبارات المخططات الاسرائيلية العدوانية باقتحام مدينة رفح

Lebanon 24
11-02-2024 | 10:53
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
 
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات المخططات الاسرائيلية العدوانية باقتحام مدينة رفح استكمالا للحرب المستمرة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين بصورة قسرية. 
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تدعو الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة الاطلاع بمسؤولياته  من خلال إتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الانسانية للفلسطينيين، وصولا الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا" لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي.
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