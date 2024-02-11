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لبنان

حميّه بعد تفقده مبنى الشويفات: طمأنة المواطنين أمور تعدُّ من البديهيات

Lebanon 24
11-02-2024 | 11:40
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كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه على منصة "اكس": 

"الحضور مع الأهالي من الساعة الأولى لحدوث انهيار المبنى في صحراء الشويفات ، واجراء الإتصالات والمتابعة مع جميع المعنيين للتخفيف قدر الامكان عن الشاغلين والعمل على طمأنة المواطنين القاطنين في المنطقة، هي أمور تعدُّ من البديهيات التي لا بد منها لمواجهة هكذا كوارث تصيب المواطنين ، علماً بأن التوجيهات قد أعطيت لرفع الردم وفتح الطريق في المحلة، وذلك تحت إشراف الاستشاري المكلف من قبل محافظة جبل لبنان ".
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