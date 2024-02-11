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لبنان

الحريري في بيروت

Lebanon 24
11-02-2024 | 13:03
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وصل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى بيروت حيث يشارك في ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ظهر يوم الاربعاء في الرابع عشر من شباط الحالي.
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