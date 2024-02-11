الحريري في بيروت

وصل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى بيروت حيث يشارك في ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ظهر يوم الاربعاء في الرابع عشر من شباط الحالي.

Advertisement