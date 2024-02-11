Advertisement

لبنان

أطلق النار في أبي سمراء ولاذ بالفرار!

Lebanon 24
11-02-2024 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1163186-638432797877903302.jpeg
Doc-P-1163186-638432797877903302.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهول على متن دراجة بإطلاق اعيرة نارية من بندقية حربية محيط مرج الزهور في منطقة ابي سمراء طرابلس ولاذ بعدها بالفرار دون معرفة الاسباب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطلق النار عليه في أبي سمراء
lebanon 24
11/02/2024 21:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق النار في وسط العاصمة البلجيكية (العربية)
lebanon 24
11/02/2024 21:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عباس يصل إلى قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
11/02/2024 21:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير طلب من هليفي إطلاق النار على النساء والأطفال
lebanon 24
11/02/2024 21:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24

النار

سمراء

بالفرار!

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2024-02-11
13:48 | 2024-02-11
13:43 | 2024-02-11
13:32 | 2024-02-11
13:03 | 2024-02-11
12:36 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24