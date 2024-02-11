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لبنان

مجهولان يلقيان قنبلة داخل مخيم للاجئين... اليكم ما حدث

Lebanon 24
11-02-2024 | 13:32
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أقدم المدعو "ش.د.ش" الملقب "شمو" على القاء قنبلة صوتية داخل مخيم البداوي عند مدارس التركيب، وقد سمع دوي انفجار القنبلة داخل ارجاء المخيم وجواره، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وبحسب المصادر ان ملقي القنبلة كان بحالة التعاطي، وعرف انه من اصحاب السوابق بتجارة المخدرات داخل المخيم.
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