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بعد غد الثلاثاء، اجتماع على جانب كبير من الأهمية، في القاهرة، يضم رؤساء مخابرات مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وقطر. الاجتماع الذي سبق ان انعقد بالوجوه نفسها في باريس منذ أسبوعين ، يحاول أن ينقذ الصفقة التي تم التوصل إليها في العاصمة الفرنسية والتي وصلت مترنحة إلى المنطقة بعدما رفضتها إسرائيل ومنذ ذلك الحين أصبح الصراع في مكان آخر حيث تلوح إسرائيل يوميا بفتح جبهة رفح.في سياق الحرب الدائرة، تشنج بين نتنياهو وبايدن ، رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن اليوم أنه لم يتحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن منذ تصريحات الأخير بشأن كون الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس "مبالغا فيه".داخليا ، مراوحة بعدما خطت الحكومة خطوتين كبيرتين : الأولى تعيين رئيس للأركان بعد شهور من المراوحة، والثانية المصادقة على قانون الموازنة، الكباش الكبير الآتي هو المصارف والودائع. أما الأسبوع الطالع فيشهد محطتين: الأولى كلمة للأمين العام لحزب الله بعد غد الثلاثاء، والثانية الذكرى التاسعة عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري.بين جبهة الجنوب التي توسعت امس في اتجاه جدرا الشوفية، على وقع تحدي بنيامين نتنياهو العالم بالاصرار على اقتحام رفح، وبين جبهة الدستور المخترَقة يوميا من الدويكا الحاكمة بانتهاكاتها، لبنان اسير الدوامة الاقليمية والداخلية، فيما يبدو ان الدوران في الحلْقة المفرغة مستمر الى امد غير منظور.واليوم، جدد البطريرك مار بشاره بطرس الراعي رفع سقف المواجهة مع ضرب الميثاق والشراكة، حيث قال: كفى مخالفات للدستور، قاتلة للدولة، من أجل مصالح فرديّة أو فئويّة أو حزبيّة أو طائفيّة أو سياسيّة، وكلّها مدانة ومرفوضة. وفي رسالة جديدة مباشرة الى نبيه بري، قال: ابدؤوا أوّلًا بانتخاب رئيس للدولة لكي تنتظم كلّ المؤسّسات. وبما أنّه لا توجد سلطة غير الدستور توجب على المجلس النيابي رئيسًا ونوّابًا، انتخاب الرئيس، وبما أنهم يعطلون الدستور عمدًا، فإنّنا نتوجّه إلى ضميرهم الوطنيّ، رئيسًا وأعضاء، لعلّ وخز الضمير يستحثُّهم.وفي المقابل، واصل نجيب ميقاتي الردود غير المباشرة على رأس الكنيسة المارونية وسائر المعترضين على اداء الدويكا، فاعتبر في بيان لمكتبه الاعلامي ان الحملات الاعلامية الممجوجة التي تُشن على رئيس الحكومة والحكومة تفتقد الى الصدقية والحُجة، وهدفها العراضات الاعلامية، بما يثبت ان البعض يفتش عن حيثية مستقلة، او ينصّب نفسه وصيّا وقيّما على عمل الوزراء والوزارات وعلى حقوق الطائفة التي ينتمي اليها.خمسة واربعون عاما وكل سنابلها خضر ولا يباس، وكل مبادئها ثابتة وان طوقتها سنوات شداد.. هي الثورة الاسلامية في ايران المتجددة على مر العقود، تحاكي مبادئ الامام المؤسس الخميني العظيم، وتعيش على هدي الامام الخامنائي القدير.. تغيث المستضعفين والمحرومين وكل السائرين على طريق الحق، وتعتصر من صعوبة الايام ما يشفي صدور قوم مؤمنين.. هي الثورة الحاضرة اليوم بابهى تجلياتها، تنظر من علياء قيمها الى عدوها المتخبط في شر افعاله، وتجدد بالدم لا بالدعم فحسب السير على طريق القدس بكل طاقاتها ونخبها وشعبها ومقدراتها.. ثورة مثمرة ومباركة ومؤثرة، استطاع شعبها ان يتجاوز كل المؤامرات والفتن والحروب العسكرية والاقتصادية والمركبة، كما اكد رئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي، الذي جدد الثابتة الايرانية بدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، مع المطالبة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة..وفي غزة حيث ابتلعت رمالها كل خيارات الاحتلال، يرمي بنيامين نتنياهو العين على منطقة رفح محاولا رفع اسقفه التفاوضية واحراج حلفائه قبل اعدائه لكسب ضمانات شخصية، بحسب مراقبين صهاينة لمسار الخطاب السياسي. على ان المستجد في تكتيكات الحكومة الصهيونية محاولة رمي المسؤولية على المؤسسة العسكرية المنهكة، لتخفيف التداعيات عن القرار السياسي ، حتى بات تقاذف المسؤوليات عمن يتحمل مسؤولية تاخير العملية العسكرية يملأ المنابر والشاشات.. اما الصورة الواضحة للميدان فتنقسم الى شقين: بسالة ثاتبة للمقاومين وصمود الغزيين، واجرام صهيوني ما ردعه شيء عن مجازره، وابشعها اليوم قنص ام وطفلها ومنع فرق الاسعاف من استنقاذهما تحت نيران القناص..على ان قنص الاهداف مستمر من لبنان الى جبهتهم الشمالية، حيث صواريخ المقاومة تكذب كل يوم عنتريات قادتهم وتهويلات ادواتهم العالميين.. فتواصل المقاومة الاسلامية الاقتصاص من المحتل على جرائمه في لبنان وفلسطين، وتسجل على طول الجبهة نقاطا تربك كل حسابات المحتل.في الحسبة الداخلية اللبنانية يبقى الركون الى الالطاف الالهية والتي تجلت اليوم في نجاة البلد من كارثة محققة في صحراء الشويفات حيث انهار مبنى سكني من طبقات عدة بعد اجلاء سكانه الذين استشعروا الخطر الداهم قبل دقائق فقط.تطورات جذرية منتظرة الأسبوع المقبل في لعبة عضِّ الأصابع الإقليميّة, على وقع إصرارِ الحكومةِ الإسرائيلية على اقتحام رفح وتسخينِ الجبهةِ مع لبنان. فالهجوم على رفح لن تكون تداعياتُه سهلة. وقد سبقته تحذيراتٌ دولية عالية النبرة ردَّ عليها بنيامين نتنياهو معتبراً أنَّ عدداً كافياً من 132 رهينةً إسرائيلية على قيد الحياة في غزة يبرّر استمرارَ الحرب. على خط العلاقاتِ الإسرائيليةِ المصرية, بلغ التوتر ذروتَه. وقد أرسلت مصر تعزيزاتٍ عسكريةً إلى الحدود منعاً لترحيل مليون ونصف مليون فلسطيني باتجاه سيناء. فهل سقوطُ رفح والترانسفير نحو سيناء سيؤدّيان إلى اهتزاز معاهدةِ السلام بين مصرَ وإسرائيل؟ على جبهة الجنوبِ الملتهبة, إرتفعت وتيرةُ التهديداتِ الإسرائيلية إلى مستوى قياسي. تزامن ذلك مع إعلان الجيشِ الإسرائيلي نقلَ الفرقة المدرعة 36 من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان، وهي واحدةٌ من أكبر الفرقِ النظاميةِ العسكرية، وتتكوّن من وحداتِ مناورة تشمل مدرعاتٍ وسلاحِ مشاة وهندسة. سياسياً علمت الـ mtv بأن الرئيس سعد الحريري سيصل حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءَ اليوم إلى لبنان وسيبدأ اتصالاتٍ سياسيةً ابتدءاً من غدٍ الإثنين ويُنتظر أن يبقى أسبوعاً كاملاً في لبنان. ولكن قبل الدخول في تفاصيل الجبهاتِ العسكرية والسياسية, نتوقف عند جبهةِ المصارف والمودعين التي ستستعيد سخونتَها في الأسابيع المقبلة. فالتعميم 166 وضع الطرفين وجهاً لوجه, والتنفيذُ لن يخلو من التوتر إذ إنَّ المصارف تستعد لدفع الـ150 دولاراً شهرياً بعد غربلةِ المودعين. كما أنَّ هناك إشكاليةً ظهرت، أخّرت تطبيقَ هذا التعميم.عندما سقط مبنى صحراء الشويفات على صورة الانهيارات في غزة انما كان لبنان يرى نفسه في مرآة عمارة آيلة للسقوط. فعلى كتف بيروت يشقع الثقل العمراني مع كل تداعياته في البناء المخالف والعشوائيات وسيل المدراء والمسؤولين الواصلين بعد وقوع الكارثة . وصحراء الشويفات مجسم عن البلد المتداعي في مؤسساته وفساده من عمق اساساته .. والنتجية نزوح على نزوح ولجوء لسكان نجوا بانفسهم عبر الحاسة السادسة وليس بانذار من السلطات المعنية او البلديات. والسقطات السياسية والروحية تكاد تسابق الانهيارات العمرانية وليس آخر المعارك يتجلى في تحميل أثقال لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ودكه براجمات حزبية سياسية وكنسية,ما دفع بميقاتي الى رد يختصره بان الحكومة تقوم بتسيير امور الدولة والعباد، فيما سواها يمتنع عن القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد لاعادة الانتظام الكامل لعمل المؤسسات الدستورية.انتخبوا رئيسا ليرتاح لبنان. وعظة الاحد السياسية لنجيب ميقاتي وردت بعد اسبوع من الآلام والاتهام المتواصل والذي تفعلت حملته على إثر تعيين رئيس للاركان. وما أعقب ذلك من مواقف للبطريرك الراعي وحديثه في عيد مار مارون عن عملية إقصاء مبرمج للموارنة عن الدولة بدءا من عدم إنتخاب رئيس للجمهورية، وإقفال القصر الجمهوري والعودة الى ممارسة حكم الدويكا. واذا كان البطريرك الماروني يمثل في مخاوفه لبنان ومسيحيه وسائر المشرق, فإن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ظهر على صورة يمثل فيها الكونغرس الاميركي ومجلس العموم البريطاني والدوما الروسي والجمعية العمومية الفرنسية والاليزيه والمستشارية الالمانية لاسيما عندما عاد من الخارج مباشرة الى عين التينة واعلن من هناك البلاغ العسكري رقم واحد وقال انه قام بزيارة الى أميركا وفرنسا وبريطانيا لابعاد شبح الحرب. والعالم كله توجه بالشكر والامتنان لمساعي بوصعب الفاضلة والتي سيطرت على رقعة الحرب وأبعدت اشباحها, في وقت أن اقصى زيارة له الى الخارج كانت تسفر في السابق عن نتائج وخيمه ..مضمونها النميمة على جيشه. وادى بوصعب في عين التينة كذلك مهام النميمة الطائفية وابلغ رئيس مجلس النواب ان الرئيس ميقاتي يتعدى على الصلاحيات ويقوم باستفزاز شارع طويل. والشارع الطويل إنما سعره طائفيا فريق بوصعب السياسي فقسم المؤسسة العسكرية الى ركنين : وزير وقائد, واحتجز حرية وزير الدفاع موريس سليم في التسمية والتعيين وقبل ذلك منع وزراء التيار من المشاركة في مجلس الوزراء, وجلس الجميع يتفرج على الدولة تنهار. ويحارب بوصعب بسيف التيار وهو الذي يضع نصف قدم بميرنا الشالوحي والنصف الاخر في كل مكان, لكنه آثر الضرب بيد طائفية متأثرا بجروح بالغة أصيب بها جراء نزيف التيار الطائفي منذ بدعة حراس الاحراج الى خفراء الجمارك اليوم. غير ان النتائج التي اسفرت عنها جولة " البوصعب" العالمية جاءت بحصاد للتاريخ .. حيث تتقدم اسرائيل يوميا في قواعد الاشتباك مع لبنان .. فيما يعتزم بنيامين نتناهو اجتياح رفح والاطباق على مليون ونصف مليون فلسطني محاصرين بلا طوق نجاة . فمصر تحسبت وحشدت عسكريا لمنع التدفق اليها واسرائيل تعزز ألويتها على الجبهة الشمالية واعلن رئيس اركانها هرتسي هاليفي نقل الفرقة المدرعة 36 من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان. ومع انسداد شرايين الحياة في رفح لن يبقى من خيار للمقاومة في لبنان سوى الانتقال الى الخطة المؤجلة منذ سنوات.وعلى مر سنوات التخطيط كان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يردد في اكثر من مناسبة : "لن يعلموا من أين سندخل إلى الجليل .. ، ونحن قادرون على ذلك. وهذا الامر تحسبت له اسرائيل عبر اعلامها ودعت جنرالات الحرب الى اليقظة من هذا التوجه المباغت . وغدا : خطة الدخول الى الجليل كما روتها الجديد قبل سنوات.ملاك وساجد...شهيدان جديدان ...عريسان عشقا أرض الجنوب حتى آخر نفس وطلقة...حتى الإستشهاد ...وما بدلوا تبديلا.أفواج المقاومة اللبنانية أمل زفت إلى قائدها الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها الشهيدين محمد ربيع المصري و حسن علي فروخ معاهدة بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشـهداء وأن يكون أبناؤها فدائيي حدود الأرض المقدسة مهما غلت التضحيات.وعند الحدود أيضاكان ارتفع عدد شهداء القصف الذي استهدف المصلين في محيط مسجد حولا إلى اثنين بعدما ارتقى اليوم مواطن متأثرا بجروحه.وفي إطار التهويل على لبنان أشارت وسائل الاعلام العبرية إلى سحب فرقة عسكرية كبيرة من قطاع غزة إلى الحدود اللبنانية.وفي ما يتصل بالقطاع اعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إصراره على اجتياح منطقة رفح المكتظة بأكثر من مليون نازح فلسطيني وذلك رغم التحذيرات الدولية ولاسيما الأميركية.وفي هذا الإطار صرح نتنياهو بأن من يطالبنا بعدم الدخول إلى رفح إنما يقول لنا إنه يجب ان نخسر الحرب وان نترك حماس هناك.وفي أحدث موقف لحماس حذرت الحركة من ان اي هجوم بري على المدينة الحدودية مع مصر سيعني نسفـا لمفاوضات تبادل الأسرى.من جانبها حذرت مصر إسرائيل من أن اي عملية برية ستؤدي إلى تعليق فوري لمعاهدة السلام بين الطرفين بحسب ما نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مسؤولين مصريين.أما في طهران فقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال إحياء الذكرى الخامسة والأربعين للثورة الاسلامية إننا تلقينا الكثير من الرسائل التي تطلب منا الكف عن دعم فلسطين لكننا مستمرون.وإذا كان رئيسي قد امتنع عن تسمية الطرف الذي ارسل تلك الرسائل فإن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد قـبيل اختتام زيارته بيروت متوجهـا إلى دمشق ان طهران تبادلت في الأسابيع الأخيرة رسائل مع الولايات المتحدة وشدد على ان الاتجاه هو نحو حل سياسي في غزة.وبالعودة الى التفاصيل اليومية اللبنانية فإنه لولا العناية الإلهية لكان لبنان في مأساة كبيرة الآن ضحاياها بالعشرات وربما بالمئات.ذلك أن مبنى سكنيـا من خمسة طوابق في منطقة صحراء الشويفات - العمروسية انهار مع إطلالة صباح هذا اليوم.. لكن كيف نجا جميع سكانه ولم يـصب اي منهم بأذى؟؟. شعر هؤلاء بارتجاجات ظنوا أنها ناجمة عن هزة أرضية فغادروا شققهم فورا.. وما هو إلا وقت قصير حتى انهار المبنى... الأهم أن أحدا لم يـصب ولكن المهم أيضـا أن تمد السلطات والجهات المعنية يد العون لتلك العائلات التي باتت بلا مأوى.