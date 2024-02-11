سلوم: الصيادلة يتشاركون مع اللبنانيين في المآسي

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أكّد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، بعد الغارة التي استهدفت صيدلية الدكتورة زينة ياسين في بلدة الجبين، أن "الصيادلة يتشاركون مع أهلهم مأساتهم، وهم لا يتوانون عن المخاطرة في حياتهم للإستمرار في خدمة المرضى، بخاصةً في المناطق الحدوديّة" .واستنكر سلوم "العدوان الصهيوني الإجرامي"، داعيا الدولة الى "الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية المواطنين ودعم المرافق الصحيّة الشرعيّة عبر تمكينها من الاستمرار، لا القضاء عليها ".