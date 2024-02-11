صاروخ اسرائيلي يستهدف صيدلية في الجبين

نفذت طائرة مسيرة غارة عصر اليوم على بلدة الجبين، واستهدف الجيش الاسرائيلي بصاروخ صيدلية البلدة ما أدى إلى أضرار جسيمة بمحتوياتها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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