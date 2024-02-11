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لبنان
صاروخ اسرائيلي يستهدف صيدلية في الجبين
Lebanon 24
11-02-2024
|
14:46
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نفذت طائرة مسيرة غارة عصر اليوم على بلدة الجبين، واستهدف الجيش الاسرائيلي بصاروخ صيدلية البلدة ما أدى إلى أضرار جسيمة بمحتوياتها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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