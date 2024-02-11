شهر مسدسًا حربيًا بوجهه... هذا ما حصل في طرابلس

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وقع اشكال على كورنيش الميناء في طرابلس بين كل من المدعو "ز.س" فلسطيني الجنسية و "ا.ع" حيث قام الاول بشهر مسدس حربي وقنبلة بوجه الاخير دون اطلاق نار ولاذ بعدها بالفرار، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وعرف ان الاشكال ناتج عن خلافات عائلية بين الطرفين.