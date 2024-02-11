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لبنان
صرّافون على الأبواب
Lebanon 24
11-02-2024
|
17:08
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يرابط صرّافون على أبواب مكاتب إدارات مالية وبلدية لصرف الدولار بسعر ٨٧ ألف ليرة للمواطنين الذين يضطرون لتبديل العملة الخضراء لتسديد الرسوم والضرائب المستحقة عليهم بالليرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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