13
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
زوار قائد الجيش: اختراق اسرائيلي كبير والنبطية في دائرة الاستهداف
Lebanon 24
11-02-2024
|
22:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يقول زوار قائد الجيش العماد جوزاف عون «إنّ الاختراق الإسرائيلي كبير للبنان. وآخر الأمثلة هو القائد الميداني في «حزب الله» وسام الطويل، الذي قضى بزرع عبوة متفجرة قرب منزله في خربة سلم، ثم جرى تفجيرها من الجو لدى خروجه».
Advertisement
كذلك نقل الزوار أنّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ الى المسؤولين اللبنانيين «أنّ الانسحاب من مزارع شبعا لا يندرج ضمن العرض الموضوع أمام لبنان». و»أنّ قوات «اليونيفيل» أبلغت الى لبنان أخيراً نقلاً عن الإسرائيليين أنّ مدينة النبطية صارت في دائرة الاستهداف».
ولا ينفي قائد الجيش «وجود تنسيق أمني مع «حزب الله» ونقاش مستمر بينهما حول كيفية الحؤول دون توسيع رقعة الحرب».(نداء الوطن)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار الغزيرة عائدة... برق ورعد ورياح ناشطة والثلوج ستتدنّى إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار الغزيرة عائدة... برق ورعد ورياح ناشطة والثلوج ستتدنّى إلى هذا الإرتفاع
07:50 | 2024-02-11
11/02/2024 07:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف صاحب صيدليّات شهيرة... ما الذي فعله؟
Lebanon 24
توقيف صاحب صيدليّات شهيرة... ما الذي فعله؟
07:39 | 2024-02-11
11/02/2024 07:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة صفاء سلطان
Lebanon 24
الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة صفاء سلطان
01:00 | 2024-02-11
11/02/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحادث أليم... وفاة أحد مؤسسي أكبر المصارف مع زوجته وابنه
Lebanon 24
بحادث أليم... وفاة أحد مؤسسي أكبر المصارف مع زوجته وابنه
08:45 | 2024-02-11
11/02/2024 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبائك ذهبية" بحوزة "حزب الله".. تقرير يكشف مكانها!
Lebanon 24
"سبائك ذهبية" بحوزة "حزب الله".. تقرير يكشف مكانها!
04:52 | 2024-02-11
11/02/2024 04:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:10 | 2024-02-11
الحريري في بيروت ومساعٍ لجمعه بجنبلاط
22:13 | 2024-02-11
ارتفاع مخاطر انهيار قواعد الاشتباك جنوبا.. وبرّي أثار مع عبد اللهيان التعويض على القرى المدمّرة
00:22 | 2024-02-12
استمر حتى الصباح... الجيش الاسرائيلي يحلق بكثافة غير اعتيادية فوق الجنوب
22:36 | 2024-02-11
لبنان ينتظر تسلّم تقرير "توتال" عن نتيجة الحفر في قانا واطلاق دورة تراخيص ثالثة
22:29 | 2024-02-11
"هيكلة المصارف" على طاولة مجلس الوزراء 22 الجاري رغم محاولات التنصّل
22:27 | 2024-02-11
هذا ما تبلّغه قائد الجيش من "اليونيفيل" عن التصعيد ومن البريطانيين عن الأبراج
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
12/02/2024 07:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
12/02/2024 07:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
12/02/2024 07:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24